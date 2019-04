Grande Mosquée de Dakar : Un forcené tente de poignarder l’Imam Pape Malick Diagne

Une scène surréaliste s’est passée tout à l’heure à la Grande mosquée de Dakar. Un individu a forcé le passage muni d’un couteau voulant sûrement s’en prendre à l’Imam Pape Malick Diagne qui a dirigé la prière aujourd’hui. Selon des témoins qui ont joint Dakaractu, l'homme, le visage émacié et de taille moyenne, a demandé à la fin de la prière à voir l’Imam. Une demande qui a reçu une fin de non-recevoir, l’Imam Diagne étant occupé à formuler des prières. Ne l’entendant pas de cette oreille, le forcené qui était à deux rangs de l’Imam a forcé le passage se dirigeant directement vers ce dernier. Fort heureusement, il a été maitrisé par les fidèles avant qu’un policier en civil dans la Mosquée ne procède à son arrestation.



Menotté il a été conduit au commissariat de Rebeuss. Le quidam dont l’identité ne nous a pas été révélée et qui aurait dans la trentaine, jouirait de toutes ses facultés. Il aurait face aux policiers indiqué avoir « eu un problème à la Mosquée de Grand Dakar et qu’il a voulu le régler en s’en prenant à l’Imam de la Grande Mosquée ». La fouille de ses vêtements n’a pas permis de trouver de pièces d’identité.



En guise de précision la Grande Mosquée de Dakar compte trois Imams qui se relaient les vendredis, l’Imam El Hadj Alioune Moussa Samb officiant souvent le jour de la Korité ou de la Tabaski. On ne sait donc pas si cette tentative d’agression visait l’Imam du jour Pape Malick Diagne ou un de ses collègues.