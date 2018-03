Grand reportage à Tambacounda : Entre chômage des jeunes et non automatisation des femmes

Il est midi, sous une forte canicule, le thermomètre affiche 45° C. Nous sommes bien au centre ville de Tambacounda. Ici l'ambiance des camions gros porteurs et motos Jakarta rythme la vie quotidienne de la population.

Mais derrière cette ambiance se cache un lot de difficultés auxquelles est confrontée la jeunesse de cette région orientale.

Compte tenu de cette situation, les jeunes n'ont qu'un seul choix : conduire une moto taxi, un métier qui engendre beaucoup de risques.

Aussi, pour diminuer les cas d'accident de moto Jarkarta, un centre de formation de ces jeunes a été ouvert pour les former.

Les femmes ne sont pas non plus épargnées par cette conjoncture économique difficile, d'autant qu'ici, l'autonomisation des femmes n'existe que de nom.

Face à cette situation, les autorités locales rassurent que l'espoir est à nouveau permis. Mais les jeunes qui ne savent plus où donner de la tête, semblent avoir perdu la confiance. C'est pourquoi ils invitent président de la République à leur venir en aide...