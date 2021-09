Grand magal 2021 : 164 accidents de la circulation, 5 décès (Sapeurs-pompiers)

Cent soixante-quatre accidents de la circulation ayant occasionné cinq pertes en vie humaine ont été recensés par les sapeurs-pompiers à l’occasion du grand magal de Touba, célébré ce dimanche, a appris l’APS.



‘’A ce jour jusqu’à 7 heures du matin, pour ce qui est des accidents de la circulation routière, nous sommes à 164 accidents, totalisant 534 victimes dont 5 corps sans vie’’, a déclaré le capitaine Kaynack Dione, chef de la division prévention de la brigade nationale des sapeurs-pompiers.



Les soldats du feu ont par ailleurs découvert trois corps sans vie au domicile d’un marabout, à l’héliport et à Kayré, un quartier de Touba, a également signalé le capitaine Dione, qui est aussi le chef du bureau de l’information et des relations publiques de ladite brigade.



Dans le cadre de leurs activités de terrain, ils ont évacué 17 malades et secouru 20 personnes victimes d’accidents divers.



Sur un autre registre, la brigade nationale, qui a reçu 20 alertes motivées, a organisé 27 opérations de ravitaillement en eau durant toute la période du magal, en vue de soulager les populations.



Pour cette présente édition du grand magal de Touba, 400 gradés et sapeurs ont été déployés par la brigade nationale. Celle-ci a mis à la disposition de ces agents des moyens matériels, dont 60 véhicule d’intervention et 5 motos d’intervention rapide (MIR).