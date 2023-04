Grand défilé du 04 avril : L’arrivée du chef suprême des Armées

Le chef de l’État est arrivé à 10h au boulevard du Général De Gaulle pour assister à la 63e fête de l’indépendance du Sénégal. Cette fête a pour thème : « Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles. »

Après l’arrivée des hauts gradés de l’armée, du ministre des forces armées et du Premier ministre, le chef de l’État Macky Sall est arrivé avant le grand défilé...