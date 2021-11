Grand-Yoff : la Khadratoul Djouma annuelle prévue le 24 décembre 2021 sous la présence de Samahatou Cheikh Abdourahmane BARRY de Bogal.

La Khadratoul Djouma annuelle, l'un des plus grands événements culturels et religieux à Grand-Yoff se tiendra sur l'esplanade de la grande mosquée des HLM Grand-Yoff, faisant face au poste de santé, le vendredi 24 décembre 2021 à partir de 17 h. Ce sera avec la bénédiction et sous la présence effective de Samahatou Cheikh Abdourahmane Barry de Bogal, informe une note parvenue à notre rédaction.



Devenue une tradition, la veille du retour du Cheikh dans son terroir, la Khadratoul Djouma offre un cadre de rencontre et de prières, de ferveur spirituelle et d'échanges de connaissances religieuses autour de la richesse culturelle de l'Islam, informe la même source. Celle-ci ajoute que la particularité de l'événement, c'est qu'il accueillera d'éminents invités, des autorités publiques et des représentants de famille religieuse.



Sur la pertinence du choix du vendredi 24 décembre 2021, elle n'est pas fortuite, selon les organisateurs puisque coïncidant avec la commémoration de l'anniversaire du Cheikh, appelée Goudi Sant Yalla (nuit d'adoration de Dieu), placée sous la direction de Mamadou Moustapha Barry Ibn Abdourahmane Barry, responsable moral des dahiras Nouroulah.

Cette nuit, conclut le document, donnera à la cérémonie une allure d'avant-goût à la ziarra annuelle de Bogal, prévue cette année les 6,7, 8 et 9 janvier 2021.