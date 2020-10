Grand-Yoff et Grand-Médine : La DIC met la main sur un réseau de faussaires et une bande de trafiquants de drogue.

Pas moins de huit personnes ont été arrêtées jeudi entre Grand-Yoff et Grand-Médine pour trafic de faux billets, de stupéfiants et détention illégale d'armes. Le coup de filet est signé par la Division des investigation criminelles, nous apprend L'Observateur.



D'ailleurs, l'audition des malfaiteurs a déjà démarré dans les locaux de la Dic, qui a réussi à les mettre hors état de nuire. La bande a été surprise la main dans le sac sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor, en possession d'un stock de billets noirs prêt à être lavé.



C'est à la suite d'une filature que les policiers en civil de la Dic, qui avaient eu vent de ce projet délictuel, ont pu interpeller les trois faussaires, et saisir des lots de faux billets de banque...