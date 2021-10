Grand-Yoff : Macky Sall jette son dévolu sur Cheikh Bakhoum pour diriger la liste de la coalition BBY.

Le Président de la République, son Excellence Macky SALL m'a fait l'insigne honneur de porter son choix sur ma personne pour conduire le projet d'alternance municipale de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Grand-Yoff. J'accueille cette marque de confiance avec reconnaissance, humilité et responsabilité.



Reconnaissance vis-à-vis du chef de l’État auprès duquel mon engagement quasi-sacerdotal est celui d'un moine-soldat ; travailler en silence, avec abnégation et loyauté en m'évertuant à être, là où je suis, le plus utile possible à la réussite du projet de gouvernance de notre parti. Monsieur le Président de la République, recevez mes plus sincères remerciements ; j'ai Grand-Yoff au cœur comme vous avez le Sénégal au cœur et, s'il plaît à Dieu, je ne vous décevrai pas. Humilité, car aucune victoire ne sera possible dans la désunion.



Les élections municipales de janvier 2022 auront, quelque part, valeur de test quant à notre capacité à continuer à matérialiser la promesse enthousiasmante du « Benno». Cette candidature qui, comme je le disais il y a quelques jours, se place sous la bannière du « nous » plus que du « je », est pensée comme le point culminant de notre travail de proximité dans la commune.



L'APR, Benno, la majorité présidentielle au sens large mais aussi des identités remarquables de Grand-Yoff trouveront leur place dans la liste que j'aurai l'honneur de conduire. Je sais pouvoir compter sur la dynamique unitaire qui a prévalu lors de nos victoires passées. Ayons en mémoire et comme points fixes de notre engagement les cinq principes rappelés par notre leader, le Président Macky SALL : « la primauté de l'intérêt général, la solidarité, l'unité, la discipline et la mobilisation ».



Responsabilité, car je mesure l'ampleur de la tâche qui nous attend. Il faudra qu'un mouvement populaire se lève, avec force et détermination, pour mettre fin à cette incurie mortifère qui préside aux destinées de la commune depuis trop longtemps. Nous avons d'ores-et-déjà lancé une innovation majeure de politique participative à travers la caravane « Wax lène nu degg »; les populations y répondent massivement, dans toute leur diversité, autour de la co-construction du projet transformationnel de la commune.



Au peuple de Grand-Yoff j'aimerais donc dire ceci : je suis un digne et fier fils de cette commune et mes enfants y sont nés. Il y a dans « Wax lène nu degg » une double promesse : celle de vous donner la parole et celle de vous écouter. À l'issue de ce travail, nous consoliderons un programme dans lequel vous retrouverez vos préoccupations prises en charge autour des problématiques de l'emploi, du cadre de vie, de la sécurité ou encore du social. Et nous irons à votre rencontre pour détailler les grands axes de ce projet, parce qu'assurément, un autre Grand-Yoff est possible.



Je vous dis donc à très bientôt dans nos quartiers.



Cheikh Bakhoum