Grand-Yoff : Les anciens détenus assurent la sécurité

L’association Pro Family Social (des anciens détenus de Grand-Yoff), en partenariat avec Alioune Badara Kébé, ancien international sénégalais et président du mouvement « Liniou Bokk », a tenu une conférence de presse, ce 25 décembre à Grand-Yoff.



L’idée de la création de cette association est venue des anciens détenus de Grand-Yoff pour combattre la violence et le banditisme dans cette commune très populaire de la région de Dakar. « L’association Pro Family Social est créée, il y a peu et nous avons décidé de venir en aide aux jeunes en les sensibilisant grâce à notre grande expérience carcérale », a déclaré Alassane Diallo dit « Dof Ndeye » qui est un ancien prisonnier, devenu depuis sa mise en liberté, un rappeur célèbre et qui lutte pour la bonne cause : la non-violence.



Ainsi, au niveau de la sensibilisation de la Jeunesse de Grand-Yoff, Alioune Badara Kébé, président et porte-parole de cette association, estime que ces anciens prisonniers sont tous des porteurs de voix au sein de leurs différents quartiers. « Aujourd’hui, ils sont tous des ambassadeurs et ils sont respectés dans leur localité », annonce-t-il, tout en dénonçant le manque de structures d’accueil pour assurer la réinsertion de ces anciens taulards. Ils appellent aussi le Président de la République et le ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye à leur tendre la main. « Nous demandons aux autorités d'appuyer cette association dans son combat qui fera tâche d'huile dans toute la banlieue dakaroise ». Au passage, ils dénoncent le grand nombre de jeunes dans cette localité qui n’a pas encore d’extrait de naissance, ce qui ne facilite pas leur insertion.



Enfin, à l’occasion de la fête de Noël, les anciens prisonniers, emmenés par leur présient, Alioune Badara Kébé, ont recensé plus de 1000 enfants des familles les plus démunies pour leur offrir des cadeaux. La cérémonie de remise se tiendra à 15 heures devant le rond-point la mairie de Grand-Yoff.