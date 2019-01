Grand Yoff : La police interrompt la procession du C25

Invités par les partisans de l'ancien maire de Dakar, les leaders du C25 ont voulu improviser ce jeudi 24 janvier une marche dans les artères de Grand Yoff. Mais ils ont trouvé la police sur leur chemin.

Arrivés à hauteur du commissariat de Grand-Yoff, Boubacar Camara, Malick Gakou, Amsatou Sow Sidibé entre autres membres de cet ensemble créé au lendemain des vérifications de parrainage, ont trouvé un dispositif sécuritaire qui était paré au combat.

Il leur a été signifié qu'ils ne pouvaient plus poursuivre leur marche. Mieux, les policiers ont déplacé une de leurs camionnettes et l'ont placée au milieu de la route, histoire de bloquer la circulation.

Le maire de Grand Yoff, Madiop Diop, a essayé de s'expliquer avec la police mais il lui a été demandé de mettre un terme à la procession. Quand il a voulu obtenir des policiers que les leaders rejoignent chez Khalifa Sall en convoi, il a eu droit à un non catégorique. Finalement, les Khalifistes et leurs “invités” ont obtempéré pour éviter l'affrontement. Aux dernières nouvelles, ils seraient chez Khalifa Sall pour rendre visite à la famille de l'ancien maire de Dakar.