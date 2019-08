Grand Yoff / La 10e coordination manifeste le « 900e jour de trop » de Khalifa Sall en prison.

Les partisans de Khalifa Sall, jeunes de la 10e coordination et les femmes khalifistes se sont mis debout, ce jeudi 29 août pour marquer les « 900 jours de la honte » concernant l’incarcération de leur mentor, l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall qui séjourne à la prison de Rebeuss depuis mars 2017.

Ce 900e jour est celui « de trop », si l’on en croit les militants et sympathisants de KAS.

Pour ainsi marquer ce jour historique, tous les membres du mouvement khalifiste se sont donnés rendez-vous pour une grande manifestation au niveau de la permanence de la 10e coordination Pape Babacar Mbaye à Grand-Yoff.

Prévue à 15 heures, la cérémonie n’a pu démarrer qu’à 17h, avec la présence effective de Soham El Wardini, le maire de Dakar, en compagnie de Cheikh Guèye, maire de Dieuppeul et Barthélémy Dias, notamment. La cérémonie est en cours, avec toute l’attention de la presse.