Grand-Yoff : Fatoumata Niang Ba, DG Semig S.A offre 35 motos Jakarta aux jeunes de la Cité Millionnaire.

Des jeunes de la cité millionnaire de grand-Yoff et ceux des cités nouvelles ont reçu, ce dimanche matin, leurs motos Jakarta. Après la demande formulée auprès de Fatoumata Niang Ba, la présidente du parti Union pour le Développement du Sénégal / Renouveau (UDESR), par ailleurs Directrice Générale de la Société d’Exploitation du Marché d’Intérêt National et la Gare des Gros Porteurs (SEMIG SA), les jeunes de Grand Yoff sont peinards.







Lors de leurs activités sociales ,de sensibilisation et d’animations politiques, des jeunes avaient sollicité de la Directrice Générale de la Semig son accompagnement. C’est dans ce cadre qu’intervient cet appui qui va porter sur 35 motos jakarta qui seront gracieusement offertes aux jeunes dans les autres quartiers de Grand yoff pour ainsi contribuer à la réduction du manque d’emploi parmi les jeunes. Ces motos ont été réceptionnées ce samedi à Grand Yoff par les jeunes qui ont remercié leur bienfaiteur et ont promis une gestion responsable, durable et rentable du matériel reçu.