Grand Yoff- Cleaning day : croisade contre l’insalubrité dans la localité

Armés de pelles, brouettes et balais, Cheikh Bakhoum, en collaboration avec l’ASC Hlm Grand Yoff et les habitants du quartier ont lancé une croisade contre l’insalubrité dans leur localité. Ils ont nettoyé les rues et ruelles des HLM Grand -Yoff ce samedi 1er février 2020 à l’occasion du Cleaning Day en présence du Directeur général de la Senelec M. Pape Mademba Biteye venu leur prêter main forte.