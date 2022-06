Grand-Yoff : Cheikh Bakhoum désigné dans l’unanimité coordonnateur du Comité électoral de Benno Bokk Yaakaar

Les leaders de la Coalition Benno BokK Yaakaar de la Commune de Grand Yoff ont porté leur choix sur Cheikh Bakhoum pour coordonner le Comité Electoral pour les législatives du 31 juillet 2022 dans ladite commune. La décision a été prise à l’issue de la réunion de plus d’une trentaine de responsables locaux des différents partis et mouvements de la mouvance présidentielle (APR, AFP, MDS, PS, Rewmi, UDES, Sénégal Sunu Yité, etc. )



Ancien candidat de BBY à la mairie de Grand Yoff lors des dernières élections municipales, Cheikh Bakhoum a été choisi à l’unanimité par ses pairs.

Après les avoir remerciés pour leur choix unanime porté sur sa personne, le Directeur Général de Sénégal numérique SA (ex-ADIE) leur a réitéré sa confiance tout en leur demandant de se mobiliser rapidement pour aller gagner les élections dans la commune. La première étape étant de procéder à “la mise en place d’un comité électoral consensuel composé d’un groupe homogène et travailleur et accompagné d’un plan de travail efficace et flexible”, a estimé le nouveau coordonnateur du comité électoral de BBY Grand Yoff.



Les responsables ont, entre autres sujets, insisté sur la nécessité de ne ménager aucun effort pour aller en campagne dans une dynamique unitaire et en mettant exergue la candidate grandyoffoise investie sur la liste de Benno Bokk Yaakaar, Maimouna Sow. Cette dernière a émis le souhait de voir tout le monde regroupé autour de sa candidature.



Un avis partagé par l’assemblée y compris Cheikh Bakhoum qui a d’ailleurs rappelé que c’est seulement ainsi qu’il faudra affronter et battre l’opposition sur le terrain.