Grand Yoff : Avec un coût de 250 millions, la fondation Sonatel réhabilite l’école 2A et 2B

Créée il y a plus de 40 ans et comptant au moins un effectif de 900 élèves, l’école publique de Grand Yoff 2A et 2B était dans un état de délabrement très avancé, mais aujourd’hui grâce à l’appui de la fondation Sonatel, l’école revit avec splendeur.



En présence de Mr Madiop Diop, maire de la commune de Grand Yoff, de l’inspecteur de l’éducation et de la formation des Parcelles Assainies, des représentants des ministères de l’éducation et autres, l’administratrice du groupe Sonatel Sénégal et la DGA Mme Aminata Ndiaye Niang ont inauguré les travaux de réhabilitation de la grande école.