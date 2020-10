Grand-Yoff : Activités sociales au menu du week-end pour Cheikh Bakhoum (Dg de l’ADIE)

La préservation de notre cadre de vie est d’une grande importance pour le bien-être des populations. Vivre dans un environnement sain participe à l’épanouissement et à la santé des personnes, c’est pour cette raison, a-t-il fait savoir, qu’il s’est investi personnellement dans des initiatives allant dans ce sens. « Ce dimanche j’ai participé à la journée de set-setal « Eut wou Set « / cleaning day et de reboisement / un africain, un arbre organisée à Grand Yoff par l’association Afrique Développe Afrique avec le soutien des différents acteurs de notre commune (amicale des élèves et étudiants de Grand-Yoff, les jeunes étudiants chrétiens, les jeunes chrétiens engagés, les Scouts et CVAV, les chefs de quartier, les imams...). Après avoir planté un arbre, j’ai effectué quelques visites de courtoisie dans quelques quartiers. Une occasion pour échanger avec les populations et être à leur écoute... »