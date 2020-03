Grand Théâtre : Entrée spectaculaire de Tarba Mbaye

Du spectacle et de la mise en scène on y en avait à la célébration de l'anniversaire de Tarba Mbaye. En véritable acteur, il n'a pas manqué d’ingéniosité et de créativité pour épater son public du Grand Théâtre. En effet, c'est en moto que le chanteur tout de blanc vêtu a fait une entrée spectaculaire sur scène accompagné de ses danseurs. Un hymne à l'amour a démarré une soirée riche en émotion et couleurs...