Grand Théâtre : Duo de rêve entre Wally Ballago Seck et Tarba Mbaye.

Quand deux grandes et belles voix se mêlent, le public ne peut être que ravi de la prestation. Tarba Mbaye et Wally Seck ont fait un duo à couper le souffle pour le plus grand bonheur des spectateurs venus au Grand Théâtre fêter l'anniversaire du fils de Moustapha Mbaye. Sur scène, les deux chanteurs n'ont pas tari d'éloges l'un envers l'autre, s'engageant chacun en ce qui le concerne, à porter haut le flambeau de la musique sénégalaise...