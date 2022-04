Grand Prix Senico : plus que cinq jours avant la proclamation des résultats.

Amorcé depuis le 06 Avril 2022, le concours national de récital de Coran Senico est aujourd’hui à son septième jour. Cinq candidats sont sortis du tirage à savoir Moustapha Dieng; Cheikhouna Mbaye; Ibrahima Khalil Lo représentant de la région de Diourbel mais aussi Modou Maty Dieng et Cheikh Sadibou Sow venu de la région de Thiès.



Les écoles coraniques occupent une place importante dans notre société sénégalaise, selon le modérateur de ce grand prix la Fédération nationale des enseignants coraniques du Sénégal, il a recensé plus de 22.000 Daara.



Durant la séance d'aujourd'hui, le modérateur n'a pas manqué de revenir sur les doutes suscités hier par un problème de prononciation d'un élève. Mais avec les dispositifs d'enregistrement, la correction a bien été tirée au clair. Pour le Dr Mamadou Bousso, membre du jury, les enfants sont dotés d'une compétence et ont une bonne maîtrise du Coran.



Est-il aussi à rappeler que le 16 avril 2022 sera la date d’inauguration de la maison du Saint Coran puis le 17 sera la cérémonie de proclamation des résultats et remise des prix.