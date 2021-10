Grand-Médine : Les populations s’offusquent contre les dégâts engendrés par le projet BRT et menacent de plomber les travaux.

Les populations de Grand-Médine sont sorties massivement, cet après midi du 21 octobre, pour dénoncer la mauvaise disposition du mur clôturant la centrale à béton du projet BRT dans le quartier et qui est implantée à côté du stade Léopold Sédar Senghor.



En effet, le pan du mur de la centrale qui s’est affaissé sur un habitant, faisant au passage des dégâts, a été la goutte de trop qui a amené les habitants de la localité à s’insurger contre le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (Cetud) qui a en charge les travaux du projet. Ils dénoncent le manque de concertation dans la réalisation de la centrale à béton et exige la prise en charge immédiate des victimes.



Réunis autour du collectif ‘’Taxawu sunu Gokh’’, les habitants de Grand-Médine interpellent les autorités à prendre dans les plus brefs délais les doléances des populations et menacent de plomber les travaux du projet. L’assainissement est l’exigence majeure de leur plateforme revendicative...