Grand Magal de Touba : PDS, BOKK GUIS GUIS, AJ /PADS, CRD, JOTNA rendent visite au Khalife ce jeudi

Dans le cadre du Grand Magal, la Grande Coalition de l’opposition se rend à Touba ce jeudi 23 septembre 2021 auprès du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Le PDS, BOKK GUIS GUIS, AJ/PADS et les coalitions CRD et JOTNA l’ont annoncé au terme de leur rencontre de ce mardi 21 septembre 2021 à Dakar.

Une très forte délégation composée par ces différentes entités de la coalition quittera Dakar à 9 heures et sera à Touba vers 11 heures 30.