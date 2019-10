Grand Magal de Touba : Les engagements issus de la réunion préparatoire

Des engagements forts ont découlé de la réunion nationale préparatoire du Grand Magal de Touba qui s’est tenue dans l'après-midi du mardi au ministère de l’intérieur. Parmi ceux-ci, des décisions liées à la sécurisation de l’évènement. Pour l’édition 2019 du Magal, la police et la gendarmerie vont coordonner leurs forces pour veiller à la bonne tenue du Magal. Malgré les sollicitations des organisateurs qui demandent pour la présente édition plus d’effectifs en terme de forces de l’ordre, aucun chiffre n’a été avancé. Toutefois, le ministre de l’intérieur a instruit une opération de sécurisation effective avant le Magal.



Relativement à l’assainissement, des engagements allant dans le sens d’évacuer les eaux usées de la ville sainte ont été pris. 36 camions seront déployés à Touba et dans les environs pour s’atteler à la tâche avant l’évènement. Des latrines mobiles seront aussi installées dans la ville de Touba et dans les localités environnantes. Ainsi, il est prévu en tout 50 toilettes mobiles pour toute la durée de l’évènement religieux. D’autres mesures liées à l’approvisionnement en eau ont été déclinées. Avec une coordination entre la Sde, l’Ofor, les services des Eaux et Forêts entre autres services, il est attendu le déploiement de 123 camions citernes pour soutenir la demande en eau. Des révisions techniques sur l’ensemble des forages au nombre de 29 seront également entamées dans les plus brefs délais. Pour ce qui est de la consommation, le directeur du commerce intérieur a donné gage quant à la disponibilité des produits de grande consommation. Les marchés de Touba et des localités environnantes seront bien approvisionnées rassure Ousmane Mbaye.

D’ici le magal, toutes les variétés de riz seront disponibles, a-t-il confié. Les autres denrées, notamment la pomme de terre et l’oignon, seront également disponibles en grande quantité sur les marchés de la ville sainte. Concernant les prix, le directeur du commerce intérieur a rassuré quant à leur stabilité, avant pendant et après le Magal. Le ministre de l’intérieur s’est félicité de l’implication de tous les services institutionnels pour un bon déroulement du Grand Magal. D’ailleurs, une rencontre d’évaluation est prévue le 08 octobre prochain à Touba...