Graduation Day de la Promotion 2024 de l’école du Code Sonatel Academy : 171 jeunes reçoivent leurs parchemins

Le Groupe Sonatel a organisé, ce jeudi 22 mai, la cérémonie de Graduation Day de la Promotion 2024 de l’école du Code Sonatel Academy. Sous la présidence du Ministre de la Formation Professionnelle et Technique, Moustapha Ndjekk Sarré avec comme marraine la déléguée générale de la DER, Aïda Mbodj, 171 jeunes ont reçu leurs parchemins pour porter l’ambition numérique du Sénégal. Une initiative phare qui montre son engagement pour l’employabilité des jeunes à travers les compétences numériques.

Prenant part à cette cérémonie, le Ministre de la Formation professionnelle a exprimé toute sa joie et sa fierté d’avoir participé à cette journée historique. Une joie, dit-il, qu'il partage avec la marraine Aïda Mbodj qui est une référence pour la jeunesse du Sénégal. Selon lui, l’espoir du président de la République de faire du Sénégal un pays souverain sur le plan de la technologie numérique n’est pas une chimère. Il indique que la souveraineté numérique est bien possible au Sénégal et ce, grâce à un fleuron aussi important que la Sonatel qui mérite des accompagnements. D’où leur implication à accompagner SONATEL surtout quand il s’agit de la formation des jeunes. D’ailleurs, il renseigne que dans cette promotion 99 % de ses jeunes ont été insérés et ceci ne fait que la fierté de la SONATEL et de tout le Sénégal.

La marraine de la cérémonie a remercié la SONATEL, en particulier le directeur général et le Ministre de l’enseignement professionnel pour son accompagnement dans leur mission. Ainsi, elle a adressé ses félicitations au directeur général qui a fait bouger les lignes de la SONATEL et la directrice adjointe ainsi que la directrice de la communication institutionnelle chargé des relations extérieures. Aïda Mbodj a également salué l’insertion de 99% de ces jeunes tout en annonçant son engagement à vouloir les accompagner dans l’entreprenariat.

Quant au directeur général de la SONATEL, Sékou Dramé, il a exprimé sa fierté pour la réalisation de ce projet en partenariat avec l’État du Sénégal, à travers le ministre de la formation professionnelle qui a permis de labelliser ses certificats. Pour lui, la présence du ministre Moustapha Ndieck Sarré est un signe d’encouragement.

Sur ce, il a réitéré ses remerciements à l’endroit de la déléguée générale de la DER, Aida Mbodj, pour son engagement en représentant un modèle pour la jeunesse du pays qui, de plus, a accepté d’être la marraine de cette promotion, poursuivant son rôle de leadership et d'inspirer ces jeunes.