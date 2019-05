Grâce présidentielle pour Amadou Woury Diallo (Trafiquant de faux médicaments) : L’ordre des pharmaciens condamne et menace

Parmi les prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, figure Amadou Woury Diallo condamné à 5 ans de prison, suite à l’affaire de la cargaison de médicaments chargée en Guinée-Bissau et acheminée à Touba pour une valeur d’un milliard 300 millions. Une mesure que dénonce l’ordre des pharmaciens du Sénégal, qui, en conférence de presse ce jour, a marqué son désaccord par rapport à cette grâce présidentielle car, estime-t-il, «le dossier n’est pas encore vidé». Les conditions ne seraient pas réunies pour que ce dernier bénéficie d’une grâce présidentielle. Le président du Syndicat, le Dr Assane Diop, confiera que “le syndicat ne reculera devant aucune action d’envergure pour la sauvegarde de la santé des populations et n’exclut pas la fermeture des officines sur tout le territoire pour marquer son désaccord total avec cette décision.” Pour rappel, Amadou Woury Diallo ainsi que son coaccusé Bara Sylla ont été poursuivis pour trafic de faux médicaments et condamnés, respectivement, à 5 et 7 ans de prison le 4 décembre 2018. Ils étaient aussi condamnés à payer chacun une amende de 200 millions de F Cfa à l’Ordre national des pharmaciens et au Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal.