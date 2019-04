Grace présidentielle : 1066 personnes condamnées pour des infractions diverses libérées

Mille soixante-six (1066) personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal, viennent de bénéficier de la grâce présidentielle dont huit cent dix (810) remises totales de peines, deux cent vingt-trois (223) remises partielles de peines, sept (07) mineurs, vingt et un (21) grands malades, deux (02) âgés de plus de 65 ans et trois (03) commutations de peine de perpétuité à vingt (20) ans de travaux forcés.



Le Chef de l’Etat reste ainsi fidèle à son engagement résolu de donner une seconde chance à une catégorie de citoyens momentanément en conflit avec la loi.



Toutefois, le Président de la République n’a pas jugé opportun d’élargir sa mansuétude aux auteurs de certaines infractions telles que le vol de bétail et le trafic illicite de bois ou d’espèces protégées.