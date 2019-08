Grâce pour Khalifa Sall : Une lettre adressée à Macky

Le Front pour la libération de Khalifa Sall et Alioune Tine, ex patron de la Raddho, ont adressé une lettre de grâce au président de la République Macky Sall, informe L’Observateur.



Une demande de lettre de grâce motivée par la centaine de milliers de signatures récoltées lors de la pétition lancée par ledit Front. Pour le Front, la libération de Khalifa Sall est devenue une « demande citoyenne » et « sociale ».



Alioune Tine, pour sa part, a supplié Macky Sall de libérer Khalifa Sall. « Nous nous adressons au musulman et au citoyen qu’il est pour lui dire qu’il est temps qu’il entende l’appel des citoyens sénégalais pour la libération de Khalifa Sall. Monsieur le Président, nous nous adressons à vous : s’il vous plaît, libérez Khalifa Sall », implore l’ancien patron de la Raddho.