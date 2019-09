Grâce en faveur de Khalifa Sall : Barthélémy Dias parle d'une "farce" et trouve "insensée " l'amnistie

"Une grâce présidentielle qui mérite d'être remise en cause par son caractère inapproprié à la logique", selon le maire Barthélémy Dias. La grâce dont a bénéficié hier Khalifa Ababacar Sall n’est pas du goût de son souteneur. " Je parlerai plutôt d'une farce. Il faut rappeler que jamais, Khalifa Sall n'a été demandeur de grâce. Au passage, je comprends le comportement et l'attitude de Me Khassimou Touré qui était dans l'obligation de soutenir son frère. Mais Khalifa n'a pas voulu de cette grâce", souligne Barth.

En ce qui concerne l'amnistie, il précise qu'il n'a pas été question pour eux d'y penser car, ni de près, ni de loin Khalifa a pris un seul sou pour son propre compte. Il faisait tout pour la population, exactement comme le faisaient ses prédécesseurs...