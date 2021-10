Gouvernement de transition en Guinée : La vague de nominations du président Mamady Doumbouya se poursuit

Après les nominations hier, des ministres de la santé, Pathé Diallo, du ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, Charlotte Daffé, de Mory Sandan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères et de Julien Yombounaud, ministre du Travail, le Colonel Mamady Doumbouya élargit sa liste pour la mise en place d’un gouvernement de transition.

quatre nouveaux ministres. Ainsi, Diaka Sidibé, précédemment Directrice générale de l'Institut supérieur des Mines et de la Géologie de Boké est nommée Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.

Le ministère de la Promotion féminine, de l'Enfance et des Personnes vulnérables est sous le pilotage de Aïcha Nanette Conté, précédemment spécialiste de la Protection de l'Enfant à Unicef Guinée.

Mme Rose Pola Prissémo, précédemment Directrice générale du Bureau de stratégies et de développement au ministère en charge des Investissements et des Partenariats publics privés, est nommée ministre de l'Information et de la Communication.

Le ministère des Infrastructures et des Transports est Yaya Sow qui était précédemment le juge consulaire au Tribunal du Commerce de Conakry.