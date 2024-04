Gouvernement de rupture : Sonko détient ses 25 commandos pour l’exécution des cinq axes prioritaires

La feuille de route est connue, la mission est lancée. Les 25 commandos pour matérialiser les cinq axes majeurs du projet de Pastef pour le Sénégal sont connus. Maintenant, place au travail. Le Premier ministre Ousmane Sonko a été formel et bien précis lors de sa première prise de parole en tant que Premier ministre. Désormais surnommé PMOS par ses sympathisants, Ousmane Sonko avait soutenu « Liguey lanu wax, waxuñu nguru. Cono lañu wax, wahuñu nguru. Loxo you set lañu wax, waxañu lénène ! ». Il donna ainsi le ton qui consiste à faire du don de soi pour la patrie. Un slogan tant chanté durant toutes ses interventions dans la presse. Il disait en somme aux futurs membres de son gouvernement désormais connus. « Nous appelons au don de soi, à la citoyenneté, au patriotisme, mais pas à un partage du gâteau » prévient le maire de la ville de Ziguinchor.







Les commandos du projet connus, le PMOS dévoile les axes majeurs de la gouvernance de Son Excellence Bassirou Diomaye Faye. « La jeunesse, la vie chère, la justice, l’éducation, l’emploi des jeunes et des femmes ». Des axes qui seront les grands chantiers du quinquennat de Bassirou Diomaye Faye.







Le commandant en chef du commando évoque dans la foulée la question de la jeunesse, de la formation, de l’entreprenariat, la lutte contre la vie chère et l’amélioration du pouvoir d’achat des populations ». Il ajoute parmi les super priorités : « la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l’amélioration d’un système démocratique et électoral ».







Il s’y ajoute des questions qui leur tiennent à cœur. « la souveraineté économique, l’exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène et durable du Sénégal » .







Il a également évoqué « la consolidation de l’unité nationale de la cohésion sociale et territoriale ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays » rappelle Ousmane Sonko.







Toutefois, il faut noter que les hommes choisis pour l’atteinte des objectifs fixés par le projet sont du sérail. Pour la lancinante question de la justice avec son lot contestation, le président Diomaye Faye a confié ce département stratégique au magistrat Ousmane Diagne connu pour sa rigueur et sa conviction de l’indépendance de la justice. Il sera chargé de la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l’amélioration d’un système démocratique et électoral. Il aura en charge les travaux de la réforme en profondeur de la justice.







L’autre chantier fort, c’est la lutte contre la vie chère. Il s’agira du commerce intérieur et extérieur. L’objectif de ce gouvernement de proximité, c’est l’amélioration du pouvoir d’achat des populations. Ainsi, plusieurs portefeuilles sont concernés soit directement ou indirectement : Birame Souleye Diop, Ministre de l’Énergie, du pétrole et des Mines ; Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie du Plan et de la coopération ; Cheikh Diba, Ministre des finances et du Budget ; Serigne Gueye Diop, Ministre de l’industrie et du Commerce ; Mabouba Diagne, Ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’Elevage ; Alioune Dione, ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire. Une question centrale dans la préoccupation majeure de la population. La réussite demeure une exigence sociale.







Un autre gros chantier qui attend de pied ferme ce gouvernement car la jeunesse est plus que désemparée avec le fléau de l’émigration irrégulière qui prend des proportions inquiétantes, des jeunes sont morts en méditerranée, dans l’océan atlantique, … à la recherche du mieux vivre. D’autres ont perdu la vie pour projet à l’occasion des manifestations politiques de 2021 à l’accession du projet à la magistrature suprême. L’autonomisation des femmes est aussi dans le carnet des patriotes, l’éducation, l’entreprenariat.