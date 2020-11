Gouvernement d'ouverture : Le mouvement des Femmes républicaines se réjouit du renforcement du leadership féminin.

Dans un communiqué rendu public ce lundi, le mouvement national des femmes de l'Alliance pour la république salue la mise en place du nouveau gouvernement d’ouverture et d’unité.



Ndèye Saly Diop Dieng, la personne morale de cette entité de femmes républicaines, se rejouit de cette décision, marquant l’élargissement de la majorité présidentielle sur la base des conclusions issues du dialogue politique.



Les femmes républicaines profitent également de la même occasion, pour féliciter le chef de l'État d'avoir promu des femmes à des postes hautement stratégiques comme la diplomatie, confiée pour la première fois à une femme, le pétrole et le logement.



Appréciant ces nouvelles et importantes avancées dans la consolidation de l’unité nationale, et dans le renforcement du leadership de la femme sénélegaise, les femmes républicaines saluent le leadership et la vision du président Macky Sall, et lui adressent leurs chaleureuses félicitations.



Le Mouvement national des Femmes républicaines, fier et honoré de la confiance réaffirmée et renouvelée aux femmes dans la conduite des affaires publiques, remercie le Chef de l’État et lui renouvelle son engagement à ne ménager aucun effort pour l’accompagner dans sa grande ambition de bâtir, avec toutes les forces vives de la nation, un Sénégal émérgent en 2035.