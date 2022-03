Gouvernement / Syndicats d’enseignants : Macky Sall prône l’application systématique des accords signés et d’assurer leur suivi régulier

L'accord conclu entre le Gouvernement et les syndicats d’enseignants offre une nouvelle chance de rétablir la paix sociale, après la reprise des enseignements dans les établissements publics de l’élémentaire et du moyen secondaire.

Ainsi, le président Macky Sall a affirmé aujourd'hui en réunion du Conseil des ministres, vouloir « l'application systématique » des accords signés et « assurer leur suivi régulier dans le cadre d’un dialogue social permanent. »

« Le Chef de l’État souligne, par ailleurs, l’impératif de garantir un pacte social durable dans le secteur éducatif afin de mener, dans le consensus, les initiatives nécessaires à l’amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages », renseigne le communiqué.

Le premier des Séné­galais souhaiterait que ceux qui ont signé l'accord assurent son application.

Il faut noter que des efforts ont été consentis « pour revaloriser, de façon significative, les traitements, salaires et rémunérations des enseignants et personnels d’encadrement du système éducatif. » Il s’agit de l’élaboration d’un budget exceptionnel de près de 100 milliards de FCFA, consenti par l’État, à compter du 1er mai 2022.