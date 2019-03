Gouvernement : Pas de démission après la réunion du conseil des ministres

Selon Libération, le gouvernement ne va pas rendre sa démission ni aujourd'hui ni demain. En effet, le Chef de l'Etat Macky Sall a effectivement convoqué ce mercredi la réunion conseil des ministres qui sera la dernière sous son premier mandat. N'empêche, cette rencontre ne sera pas suivie d'une démission collective.

Selon des sources très sûres, l'actuel gouvernement va rester en place jusqu'au 2 avril, date de la prestation de serment de Macky Sall prévue au Centre d'exposition de Diamniadio à 11 heures, sauf changement protocolaire. C'est après cette prestation de serment qu'un nouveau gouvernement sera nommé. En attendant, l'actuel gouvernement reste en place. Qui va partir ou rester ? Qui va intégrer le gouvernement ?

Il faut dire que depuis quelques jours des fake news circulent dans tous les sens mais personne, à part Macky Sall, ne peut répondre à ces questions. On est même allé jusqu'à écrire que Dionne aurait demandé à être déchargé de ses fonctions de Premier ministre pour des raisons personnelles. Ce qui est absolument faux. Cette légende est à ranger dans un contexte où certains n'hésitent pas à commanditer des attaques sordides contre de hauts responsables. La preuve par les articles au vitriol qui visent, presque chaque jour maintenant, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba ainsi que le directeur général de Senelec, Makhtar Cissé, pour ne citer que ces deux-là. On est même allé jusqu'à écrire que le khalife général des Tidianes a rendu visite à Makhtar Cissé pour "préparer" le remaniement. Or, Serigne Mbaye Sy Mansour avait tenu, à être présent à ses côtés, lors d'un gamou à Dagana. Pour Amadou Ba aussi, il s'agit d'histoires à dormir debout.

Toujours dans ces honteuses manœuvres, on notera les ridicules agitations des uns et des autres qui pensent qu'ils sont "ministrables". Tout le monde veut subitement faire des interviews, clamer son "apport" à la victoire de Macky Sall qui est, en réalité, le seul artisan de sa réélection parce que le peuple lui a renouvelé sa confiance en sanctionnant positivement son bilan. Dans tous les cas, la publication de la liste du prochain gouvernement risque de faire des déçus surtout du côté de certains "alliés" et agiteurs identifiés surtout à Kaolack qui pensent que le Sénégal est un gâteau à se partager. "Je connais pas la pression", aime dire et répéter Macky Sall...