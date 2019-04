Gouvernement Macky II : Ce qu'en pensent certains sénégalais

Pour entamer son second mandat, le président Macky Sall a formé, ce dimanche, un nouveau gouvernement composé de 35 membres dont 32 ministres et trois secrétaires d'État. Quelques heures après la formation de cette nouvelle équipe, certains citoyens rencontrés dans les rues de Dakar se sont prononcé sur les cas de Mahammed Boun Abdallah Dionne et d'Aly Ngouille Ndiaye reconduits à leurs postes. Sans occulter l'arrivée de Matar Cissé au poste du ministre des énergies et du pétrole. Ainsi, précisant ne pas connaitre la plupart des nouveaux ministres, ils estiment qu'il devrait y avoir un changement notoire. Ils sollicitent plus de rigueur auprès des élus afin de bien mener la tâche qui leur est confiée.