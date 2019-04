Gouvernement : Aly Ngouille Ndiaye remercie Macky Sall et encense le nouveau ministre Samba Ndiobène Ka

« 🇸🇳Je voudrais encore une fois, exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à son Excellence, M le President de République, M Macky Sall pour la confiance renouvelée à mon égard. Je lui réitère ma fidélité et ma loyauté pour servir sous son autorité le Sénégal. Par ailleurs, je félicite mon jeune frère, M Samba Ndiobène ka, Ministre de l’élevage et de la reproduction animale. C’est encore, le Djolof qui est honoré à travers cette nomination. Je souhaite pleins succès au Ministre Samba Ndiobène Ka. Très reconnaissant, le Djolof sera toujours avec le President Macky Sall pour la réussite de son second mandat.

Vive le Sénégal. »



Aly Ngouille Ndiaye