Gouvernance extractif: 20 000 milliards FCFA attendus dans l’exploitation du pétrole et du gaz

« Optimisation des retombées socio-économiques du secteur extractif au bénéfice des communautés » est la thématique qui a été au centre d’un panel de haut niveau, ce 11 mai, sur la gouvernance dans le secteur extractif afin de réfléchir et d’échanger sur les progrès du Sénégal en matière de transparence et de bonne gouvernance dans le secteur minier. Dans un contexte de préparation de la 9ème édition de la Conférence Mondiale de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) prévue les 13 et 14 juin 2023 et organisée pour la première fois en Afrique, l’objectif vise à engager les parties prenantes sur un processus inclusif et continu d’échanges et d’apprentissage mutuel et dégager les perspectives sur la transparence et la gouvernance des ressources extractives.



Aujourd’hui, malgré les efforts consentis dans le secteur, d’énormes défis sont à relever. Il s’agit notamment de l’élargissement des textes liés au registre des bénéficiaires effectifs, la libération des fonds miniers destinés aux collectivités territoriales, la réhabilitation des sites miniers, les enjeux liés à l’exploitation du pétrole et du gaz pour ne citer que ceux-là.



Prenant part au panel, le ministre du pétrole et des énergies, Sophie Gladima a renseigné que 20.000 milliards FCFA sont attendus de l’exploitation du pétrole et du gaz. Pour leur part, le ministre de la justice et garde des sceaux, Ismaëla Madior Fall et le ministre des Mines et de la géologie, Oumar Sarr ont annoncé plusieurs initiatives tendant à une meilleure approche transparente avec un impact significatif dans la gestion des ressources minières.