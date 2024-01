Gouvernance Politique / Bilan immatériel : "Il n'y aura pas de paix pour ceux qui veulent instaurer le chaos dans le pays" (Macky Sall)

La gouvernance politique et économique du président Macky Sall depuis son accession à magistrature suprême a fait l'objet de débat ce Mardi 23 Janvier 2023 au centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) à travers un symposium dénommé "les années Macky Sall" organisé par le club sociétés , démocraties et perspectives. Venu présider la cérémonie d'ouverture des travaux, le président de république Macky Sall a saisi l'occasion pour se prononcer sur la question sécuritaire de notre pays ainsi que les acquis démocratiques à consolider. Selon lui, sans paix et sans sécurité il n'y a point de développement donc il faut consolider la paix dans notre pays. "Il faut assurer la sécurité. Assurer la sécurité, c'est garantir notre indépendance sur l'ensemble de notre territoire. Éviter que des forces du mal, des extrémistes, des terroristes ne s'emparent une partie de notre territoire. Le Sénégal l'a réussi jusque-là", a fait savoir le chef de l'État, invitant ainsi, les sénégalais à éviter que le désordre ne s'empare du pays. Répondant à ses détracteurs qui indexent son bilan immatériel, le président Sall dira qu'il n'y a pas de bilan immatériel. "Quel bilan immatériel. Y a pas de bilan immatériel. Faut poser le débat, on va reprondre. Si c'est les questions de droit de l'Homme. Mais les droits de l'homme sont notés par des personnes indépendantes", s'est interrogé Macky Sall, poursuivant également que y a pas de prisonniers politiques dans ce pays. "Faut pas qu'on crée de la confusion et que d'autres amplifient les choses. C'est parce que justement le Sénégal est une véritable démocratie que ce qui se passe peut se passer chez nous. Sinon, comment vous pouvez comprendre ce qui se passe souvent chez nous", a-t-il expliqué, alertant qu'il n'y aura pas de paix pour ceux qui veulent instaurer le chaos dans le pays. "Ça, c'est le devoir régalien d'un Etat. Et je vous le dis jusqu'à ce que je quitte le pays, je n'accepterai pas de désordre dans le pays. Ça, c'est la responsabilité du chef de l'État. S'il ne le fait pas, il aura failli à sa mission première d'assurer la paix et la sécurité des citoyens. Si on est fâché pour moi sur ça je suis désolé mais c'est mon travail. Je suis obligé de le faire", a laissé entendre Macky Sall devant les universitaires et des sommités nationales qui ont assisté à la cérémonie.