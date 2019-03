Goudomp : Victimes de vol de bétail, les populations de Simbandi Balante appliquent la loi du talion pour se faire justice

Décidément, les populations de la commune de Simbandi Balante en ont marre des vols de bétail dont elles sont toujours victimes et aussi du discours d’apaisement des autorités qui demandent, de leur laisser le soin de discuter avec les voisins de la Guinée Bissau. Une discussion trouvée infructueuse par ces populations du Balantacounda qui enregistrent des cas de vol de bétail tous les ans en cette période de l’année. Le tout dernier date du jeudi 14 mars durant lequel 120 bœufs et d’autres ruminants ont été emportés par une bande armée qui vient des petits villages de la Guinée Bissau qui longent la frontière.



En effet, les brigands ont d’abord investi trois villages de la zone avant de faire une descente musclée à Simbandi Balante.



Les habitants de Simbandi n’avaient pas encore fini de « pleurer » cette perte immense de bétail, que le village de Bafata, a reçu le lendemain, vendredi, la visite d'une bande armée qui a emporté à son tour 17 bœufs. Las de cette situation préjudiciable, les populations du Balantacounda ont mis en branle la loi du talion. Elles se sont armées à leur tour pour aller dans des villages situés à la frontière Bissau Guinéenne pour en revenir avec une cinquantaine de bœufs.



Selon des sources concordantes, c’est à cause du mutisme des autorités que les brigands ont l’audace de les dépouiller. Raison pour laquelle coup la loi du talion a été instaurée dans cette partie sud du pays qui a enregistré de grosses pertes durant la crise...