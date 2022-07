Goudomp / Souleymane Ndiaye à Mimi Touré : « Nous n’accepterons jamais que des personnes mues uniquement par leurs propres intérêts, divisent le Sénégal, a fortiori la Casamance! »

Loin de se lancer dans les invectives politiciennes, Souleymane Ndiaye souligne que la coalition Yewwi Askan Wi ne récoltera aucun score dans ce département. « Je voudrais vous dire Mme la présidente Aminata Touré, que les autres candidats n’ont qu’à ranger immédiatement leurs armes, car Goudomp a déjà fait son choix. De Makacounda à Saré Gnabo, tout le monde sait que les populations ne respirent que pour son excellence le président de la République Macky Sall. Yewwi n’a qu’à aller faire son Yewwi Askan Wi ailleurs. Car ici Yewwi ne récoltera rien », a renseigné Souleymane Ndiaye.



Par ailleurs, le responsable politique met en garde contre toutes les personnes qui tenteront de se lancer dans la division des peuples de la Casamance. « Le maire l’a rappelé tout à l’heure, nous sommes casamançais de la tête aux pieds. Personne ne pourra nous intimider. Gare à ceux qui font dans l’ethnicisation, personne ne pourra intimider qui que ce soit. Le département de Goudomp en est conscient et la population casamançaise en est consciente.



Nous n’accepterons jamais que des personnes mues par leurs propres intérêts divisent le Sénégal, a fortiori la Casamance. Car la beauté de la Casamance, c’est sa diversité ethnique et linguistique. Et tout le monde se sent à l’aise dans ce commun vouloir de vie commune », conclura Souleymane Ndiaye dans son allocution lors du meeting départemental de Goudomp tenu ce mardi et présidé par Aminata Touré, la tête de liste nationale de BBY...