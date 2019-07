Goudomp : Le ministre de la Femme dévoile la nouvelle architecture de la Case des Tout-petits

Après le département de Bounkiling où le ministre de la femme a fait deux étapes. Cap sur Goudomp. L'autre département de la région de Sédhiou qui longe la route nationale N6, frontalière à la Guinée Bissau, victime de la crise qui sévit en Casamance depuis plus de 30 ans.



Ndèye Saly Diop, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfance, consciente de la sensibilité de ce département, a dévoilé la nouvelle architecture de la Case Des Tout-petits. Occupant en moyenne une superficie bâtie de 428 m2, le nouveau modèle est constitué de trois salles pédagogiques pour les enfants âgés de 3 à 5 ans, d’une salle polyvalente pour la prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans, à travers des activités d’éveil et de stimulation précoces et l’accueil des parents pour des activités d’éducation parentale.



La salle polyvalente est conçue pour accueillir les rencontres des communautés et les sessions de renforcement des capacités des équipes pédagogiques, les couples mères-enfants, des organisations communautaires de base, etc. Elle fait office aussi de salle multimédia pour la mise en œuvre du projet « connecter les tout-petits » et faire bénéficier aux enfants des activités d’apprentissage précoce à travers les Tic. Avec l’appui de l’Artp, la mise en œuvre du projet a permis d’implanter 200 salles multimédia équipées de 4.000 tablettes pour enfants permettant à 16.515 enfants de bénéficier d’apprentissage précoce à travers les ressources numériques. Ce matériel est accompagné de 200 ordinateurs pour les équipes pédagogiques.



En matière d’accès accessible aux structures Dipe, la carte scolaire a été renforcée avec la construction et l’équipement de 51 Cases des Tout-petits sous un nouveau modèle architectural qui répond aux exigences relatives à l’approche holistique et intégrée dans la prise en charge de la petite enfance. Le programme national de construction et équipement des cases des Tout-petits a permis aussi de réhabiliter 28 structures Dipe dans les zones périurbaines et rurales. Le ministre de la Femme a procédé à la pause de la première pierre de l’école élémentaire de Bindabaa 1 dont le financement est estimé à 54 millions francs Cfa. Il est prévu, quatre infrastructures scolaires à Bindabaa 1 et 2, à Koussy et à Sina.



Il est prévu à Goudomp la construction d’une maison de la femme. Une maison qui permet l’éradication de toutes les discriminations à l’égard des femmes et des filles. Alors qu’à Yarang Balante, c’est un poste de santé et une maison communautaire qui sont prévus. C’est un investissement de l’ordre de 431 millions. Ce qui constitue une aubaine pour la population du Balantacounda. Car bon nombre de la population a été contraint de se déplacer en raison de la crise. Avec ces investissements, ces populations déplacées auront accès à l’éducation et à la formation. Des centaines d’enfants vulnérables bénéficieront de ces réalisations.