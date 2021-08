Goudomp : L'armée a arrêté deux coupeurs de bois entre Salamoun Hiya et Médina Peulh.

Dans le cadre de sa mission de sécurisation et de traque contre les contrebandiers, l'armée a encore mis la main sur des coupeurs de bois. C'est une patrouille de la Zone militaire 6 qui a interpellé le 04 août 2021 deux coupeurs entre Salamoun Hiya et Médina Peulh (Département de Goudomp).

Selon la Dirpa, les interpellés et le matériel saisis ont été remis au Service des Eaux et Forêts de Goudomp.