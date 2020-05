Goudik Cheikh Ibra Fall : La 33e édition revisite l'histoire de Bamba.

Célébrée ce jeudi qui coïncide avec le 20e jour du mois de ramadan, la 33e édition de la nuit de commémoration de Mame Cheikh Ibrahima Fall revisite l'histoire de Bamba. Elle marque au fer rouge la date historique de la rencontre entre Cheikh Ahmadou Bamba et son serviteur Cheikh Ibra Fall. Cette année, l'ombre de Chérif Abdourahmane Fall Tilala a plané sur les festivités. En effet, elle est célébrée en l'absence du Chérif des Baye Fall rappelé à Dieu, il y a peu. La famille de Cheikh Abdourahmane Fall Tilala est revenue sur les enseignements de leur père. Des prières ont été formulées par les talibés et tous ceux qui sont acquis à la cause de cette journée, en tant que "Baay Faal".