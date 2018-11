Gossas : Un accident de circulation fait 4 morts et plusieurs blessés

Les faits se sont déroulés vers les coups de 18 heures, à hauteur de Colobane Saloum, dans le département de Gossas.

Nos sources nous apprennent qu’un véhicule 4X4 qui se rendait à Touba, roulant à vive allure, a dérapé et fini sa course folle en heurtant sur son passage le mur d’un bâtiment en construction.

Il est également rapporté que 4 personnes ont trouvé la mort sur le coup et plusieurs blessés ont été enregistrés. Selon toujours notre source, les blessés ont été acheminés à l’hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba...