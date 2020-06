Gorée : « La place de l’Europe » change de nom

Le Conseil Municipal de la commune de Gorée a décidé de changer le nom de la Place de l’Europe, par la Place de Liberté et de la Dignité Humaine. Une décision prise lors la réunion de ce samedi du Conseil Municipal de l’île de Gorée en marge de la vague de violence raciale dont la communauté noire et afro descendante est régulièrement victime (dont la dernière en date a coûté la vie à George Floyd, afro-américain exécuté froidement par asphyxie, en pleine rue et sans résistance par un policier blanc), explique le conseil. « La communauté de l’île mémoire veut être à l’avant-garde du combat pour l’éradication totale et définitive de toutes les formes de racisme, particulièrement celles dirigées contre les personnes de Race noire conformément à sa vocation de lieu de mémoire proactive, résiliente et restauratrice de la dignité humaine à travers les valeurs de liberté universelle et de tolérance dans un monde réconcilié avec lui-même », informe la même source.