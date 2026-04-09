Golf Sud : le piège se referme sur un prédateur — un élève de 3e aide la police à stopper l’irréparable

C’est une affaire aussi choquante que révélatrice du danger qui guette les mineurs dans l’espace public. À Golf Sud , un individu d’une soixantaine d’années a été interpellé le 07 avril 2026 pour des faits graves de harcèlement sur mineur, pédophilie et tentative de viol.



Un piège tendu dans un bus du BRT



Tout commence à bord d’un bus du BRT, à la gare de Golf Sud.



Le suspect aborde un élève en classe de 3e, feignant un intérêt bienveillant pour ses études. Sous couvert d’une aide scolaire, il propose de lui prêter des manuels de mathématiques afin de préparer ses examens.



Un prétexte qui lui permet d’obtenir le numéro de téléphone du mineur.



Du soutien scolaire… au harcèlement



Très vite, le masque tombe.



Le sexagénaire multiplie les appels, installe une pression psychologique, puis formule des propositions à caractère sexuel. Un basculement inquiétant qui révèle un mode opératoire bien rodé.



Mais face à cette situation, la victime fait preuve d’un sang-froid remarquable.



Un mineur au cœur de l’opération



L’élève décide d’alerter les forces de l’ordre via le central de Dakar. Mieux encore, il accepte de collaborer avec les enquêteurs.



Un dispositif d’interpellation est alors mis en place à la Cité Aliou Sow .



Le 07 avril 2026, aux environs de 18 heures, le piège se referme.



Pris en flagrant délit



À peine la victime entrée dans la chambre, les éléments de la Brigade de Recherches interviennent.



Le suspect est surpris :

• En possession de matériel de lubrification

• En train de solliciter un rapport sexuel

• Dans une tentative imminente de passage à l’acte



Une intervention décisive qui a permis d’éviter le pire.





Des aveux sans détour



Conduit au commissariat, l’individu passe rapidement aux aveux, reconnaissant l’intégralité des faits.



Il est actuellement en garde à vue et poursuivi pour :

• Harcèlement sur mineur

• Pédophilie

• Tentative de viol

• Acte contre nature



Il sera déféré au parquet à l’issue de la procédure.