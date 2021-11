Golf Sud et Sam Notaire / Rejet de la liste de Yewwi Askan Wi : Le mandataire dénonce une décision « sélective et commanditée »

« Le sous-préfet de l’arrondissement de Sam notaire a rejeté les dossiers de la coalition Yewwi Askan Wi de la commune de Golf Sud et de la commune de Sam notaire. Parce que quand nous avions déposé notre liste, il nous restait quelques suppléants, mais la commission nous avait demandé de revenir le lendemain pour compléter ces suppléants. Et hier, nous sommes revenus avec ces dossiers et l’autorité s’est empressée de rejeter nos dossiers et remonter la décision », a précisé Mbacké Guèye, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi dans la commune de Golf Sud.



Par ailleurs, le mandataire qui annonce un recours auprès de l’autorité compétente, estime que cette mesure relève d’une décision sélective et commanditée. « Nous jugeons que c’est un rejet sélectif et c’est comme si l’autorité avait reçu des consignes. Parce qu’on ne peut pas comprendre que parmi toutes les listes qui ont été déposées là-bas, seule la liste de la coalition Yewwi Askan Wi de la commune de Golf Sud et celle de Sam Notaire ont fait l’objet de rejet. Pendant tout le temps que nous étions là-bas, d’autres coalitions qui étaient dans la même situation que nous, sont passées régler leurs situations avant de repartir. C’est pourquoi nous ne comprenons pas l’attitude de l’administration territoriale. Nous comptons user de tous les moyens légaux pour corriger une telle décision », a conclu Mbacké Guèye…