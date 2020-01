Golf Sud- Une fille de 7 ans calcinée dans un incendie

La petite M. S, élève et âgée de 7 ans, a été retrouvée morte calcinée dans la chambre de ses parents. Le drame s’est produit hier à l’Unité 3 des Parcelles Assainies dans la Commune de Golf Sud. Selon des sources de «L’As», les faits se sont produits à 15 heures. La fillette se trouvait dans la chambre de ses parents où un feu s’est produit subitement. Elle n’a pu sortir de la chambre, certainement suffoquée par la fumée. Les sapeurs-pompiers alertés se sont déployés sur les lieux pour extraire le corps sans vie de la jeune victime avant de le déposer, après le constat de la Police scientifique et du Commissariat de Golf Sud, dans une morgue d’une structure sanitaire. Pour le moment, les causes du drame restent inconnues. En attendant les résultats de l’autopsie, la Police de Golf Sud a ouvert une enquête.