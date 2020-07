Golf Sud / Relâchement face à la Covid-19 : La maire de la commune avec la pateforme "Les Femmes Debout" renforcent la sensibilisation.

La maladie à coronavirus est loin d'être une histoire ancienne. Depuis la levée des mesures de restriction, il est clairement apparu un relâchement inquiétant de la part des populations qui continuent de négliger le port du masque, la distanciation physique etc...



C'est pourquoi, les femmes regroupées autour de la plateforme dénomée " Les Femmes-Debout " continuant leur sensibilisation sur le coronavirus, ont rencontré la maire Aïssatou Sow Diawara pour développer des stratégies qui répondront à ce relâchement des populations.



La maire de la commune, profitant de cette tribune, rappellera aux populations l'importance de se conformer aux recommandations sanitaires et d'être conscient de la réalité de cette maladie. "Ceux qui disent que la Covid-19 n'existe pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de proches ou d'amis malades du coronavirus. Il faut savoir que les gens n'ont pas besoin de connaître ou de voir les malades pour y croire, parce qu’il est parfois, préférable de ne pas les connaître pour leur éviter la stigmatisation", dira la socialiste.



En tant que relais au niveau de la communauté et en contact direct avec les populations, la maire de Golf Sud engage la plateforme "Les Femmes-Debout" à adopter une approche communicationnelle pour que les gens soient conscients de la gravité de la maladie.



Elle insistera également sur le port de masque qui est aujourd'hui un facteur important de prévention, mais trop banalisé par la population.



Les stratégies qui vont être développées, selon la commune de Golf Sud, consistera à se rapprocher des familles au niveau des quartiers, des enfants surtout, qui sont dans les plages, les lieux publics etc...



Aïssatou Sow Diawara, face à ces restrictions levées, estime que la guerre est loin d'être gagnée et par conséquent, il nous faut toujours faire preuve de responsabilité en oubliant les cérémonies où il y'a des rassemblements jusqu'à ce que cette pandémie prenne fin...