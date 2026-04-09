Golf Sud : 150 doses de « Kush » sur un toit — un réseau discret démantelé aux Parcelles Assainies

Nouveau coup dur pour les trafiquants de drogue dans la banlieue dakaroise. Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a mis fin aux activités d’un réseau de trafic de drogue de synthèse opérant dans la zone des Parcelles Assainies.
L’opération s’est soldée par l’arrestation et le déferrement de trois individus devant le procureur de la République.
Un renseignement qui fait mouche
Tout part d’un renseignement opérationnel précis signalant un commerce actif de « Kush » au niveau des Parcelles Assainies, notamment à l’Unité 2.
Les éléments de la Brigade de Recherches mettent alors en place une surveillance discrète autour du domicile du suspect principal, identifié comme le cerveau présumé du réseau.
Filature et interpellation simultanée
Après plusieurs heures de filature, le suspect est surpris au moment où il s’apprête à effectuer une livraison.
Il n’est pas seul : deux complices l’accompagnent.
Grâce à une intervention rapide et coordonnée, les forces de l’ordre procèdent à l’interpellation simultanée des trois individus, évitant toute tentative de fuite.
Une cachette inattendue
La perquisition menée dans le domicile et ses environs réserve une surprise de taille.
Les enquêteurs découvrent sur la toiture :
• 150 képis de Kush, soigneusement emballés
• Prêts à être écoulés sur le marché
Une méthode de dissimulation ingénieuse, preuve d’un trafic organisé et structuré.
Direction le parquet
À l’issue des interrogatoires et de la procédure d’enquête, les trois mis en cause ont été déférés devant le parquet.
Ils sont poursuivis pour :
• Détention de drogue
• Trafic de Kush
L’opération s’est soldée par l’arrestation et le déferrement de trois individus devant le procureur de la République.
Un renseignement qui fait mouche
Tout part d’un renseignement opérationnel précis signalant un commerce actif de « Kush » au niveau des Parcelles Assainies, notamment à l’Unité 2.
Les éléments de la Brigade de Recherches mettent alors en place une surveillance discrète autour du domicile du suspect principal, identifié comme le cerveau présumé du réseau.
Filature et interpellation simultanée
Après plusieurs heures de filature, le suspect est surpris au moment où il s’apprête à effectuer une livraison.
Il n’est pas seul : deux complices l’accompagnent.
Grâce à une intervention rapide et coordonnée, les forces de l’ordre procèdent à l’interpellation simultanée des trois individus, évitant toute tentative de fuite.
Une cachette inattendue
La perquisition menée dans le domicile et ses environs réserve une surprise de taille.
Les enquêteurs découvrent sur la toiture :
• 150 képis de Kush, soigneusement emballés
• Prêts à être écoulés sur le marché
Une méthode de dissimulation ingénieuse, preuve d’un trafic organisé et structuré.
Direction le parquet
À l’issue des interrogatoires et de la procédure d’enquête, les trois mis en cause ont été déférés devant le parquet.
Ils sont poursuivis pour :
• Détention de drogue
• Trafic de Kush
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