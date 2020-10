Golden Boy 2020 : Ansu Fati, Camavinga et Haaland en pole position, aucun joueur Africain présent.

Le lauréat de l’édition passée, Joao Felix qui a vécu une saison un peu délicate à l’Atletico Madrid, ne figure pas non plus dans ce top 20. Là ou des pépites telles que l’international Français Eduardo Camavinga, le norvégien Erling Haaland, Jadon Sancho et le néo international Espagnol Ansu Fati, sont en pole position pour être sacré Golden Boy du football.







La liste des 20 finalistes :