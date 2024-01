Global services rattrapé par sa gestion calamiteuse de la régie publicitaire de l'Aibd

L’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a été désigné meilleur aéroport d’Afrique pour la qualité de ses services dans plusieurs catégories par le Conseil international des aéroports. Mais, il est clair que la régie publicitaire ne faisait pas partie des critères de sélections pris en compte par les membres du jury. Depuis l’ouverture en décembre 2017 de l’infrastructure, la société Global services du député Aly Mané) a signé un contrat d’exclusivité avec l’AIBD.SA pour la gestion de sa régie publicitaire. Un contrat dont personne ne connait les tenants et les aboutissants. Nul ne sait sur combien d’années se contrat tient ? Nul n’a vu un quelconque appel d’offres ? les questions foisonnent.



Mais force est de constater que Global services se distingue par son manque de professionnalisme et de conscience. Cette société ne prend pas au sérieux ce business rentable à tout point de vue pour toute agence de communication qui se respecte.



A l’aéroport international Blaise Diagne, tous les voyageurs ont remarqué que la régie publicitaire est quasi inexistante (les lieux sont abandonnés). A l’intérieur, les infrastructures dédiées à la régie sont inexistantes sinon détériorées.



Le constat est le même à l’aérogare principale un nombre incalculable d’écrans géants éteints sont dénombrés. D’autres sont démontés et certains supports sont sans contenu. La publicité ne passe plus.



Le comble c’est que l’essentiel des publicités datent de 2018. Ce qui relève d’un défaut de planification et de réactualisation des contenus commerciaux. Global services travaille avec des bâches alors que partout dans le monde la régie se fait avec des écrans Led de dernière génération. Le plus dramatique est à voir sur les axes routiers menant à l’aéroport. Tous les écrans géants sont détruits. Comme dans une ville abandonnée.



Un aéroport international qui a bouclé presque 3 millions de passagers en 2023 mérite mieux. Il faut être aveugle pour ne pas se faire à l’évidence qu’il y a un manque de sérieux et de professionnalisme notoires de Global service. Le manque à gagner est incommensurable pour la régie. Pourtant, le gestionnaire compte sur les revenus pour se faire rembourser.



Aujourd’hui, face à cette dégradation constante du matériel et de la vétusté des supports dans un aéroport aussi stratégique que AIBD l’on peut valablement se poser la question de savoir qui protège le Député Aly Mané ?



Il doit des centaines de millions FCFA à LAS (Lima-Aibd-Summa). Il ne paie jamais et a mis en place un réseau de pression qui ne dit pas son nom. Poussant AIBD SA à s’engager à payer sa dette aux turcs. Qui sont des ressortissants d’un pays ami et frère. Le Sénégal et la Turquie sont liés par des accords diplomatiques et commerciaux.





La société du député Aly Mané gagnerait à se réajuster et à se mettre aux normes internationales pour que l’aéroport qui est la première vitrine du pays soit plus respecté. Mais surtout à prouver que son compagnonnage avec AIBD ne souffre d’aucune fioriture. Lui qui est enclin à exhiber des documents, a une occasion de montrer qu’il est clean et qu’il n’est pas dans les deals…





Avec ledakarois221.com