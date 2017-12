Giroud décidé à quitter Arsenal

En début de saison, à chacune de ses rares sorties médiatiques, Olivier Giroud avait martelé son intention de ne surtout pas quitter Arsenal. "J'ai encore deux ans de contrat, et mon avenir est ici. Je m'y sens bien, j'ai envie de gagner la Premier League avec ce club, c'est un objectif", avait-t-il ainsi expliqué avant de confirmer quelques semaines plus tard: "J'ai gagné beaucoup de titres dans ma carrière, mais il y a quelques chose de plus important pour moi, c'est d'être loyal sur le terrain et de donner le meilleur pour mon équipe". Malgré l'intérêt de plusieurs prétendants, l'attaquant français est donc resté sur les bords de la Tamise, décidé à tout faire pour retrouver du temps de jeu, ce malgré l'arrivée d'Alexandre Lacazette depuis Lyon.



Mais après presque cinq mois de compétition, le champion de France 2012 avec le MHSC semble d'être fait une raison. Habitué à cirer le banc, sauf en Ligue Europa, le Tricolore sait désormais que sa place en équipe de France s'est fragilisée, eu égard à la concurrence dans le secteur offensif. Et même s'il continue de marquer presque systématiquement en Bleu, il n'aura plus l'occasion de le prouver directement à Didier Deschamps avant le mois de mars prochain. Un laps de temps trop long qui laissera aux autres postulants à une place dans les 23 Français le temps de se mettre en valeur, là où Olivier Giroud doit lui se contenter de miettes.

L'intéressé aurait donc décidé, selon le Mirror, de demander à quitter le club au mois de janvier. Mais pas question pour celui qui est encore sous contrat jusqu'en 2019 de tirer un trait sur Arsenal. Non, le Gunner aimerait pouvoir simplement être prêté, se relancer et jouer afin de conserver ses chances d'être en Russie l'été prochain, pour revenir ensuite du côté de l'Emirates Stadium. Reste à savoir si Arsène Wenger acceptera un tel deal, ce alors que Mesut Özil et Alexis Sanchez sont également candidats au départ, la faute à un bail prenant fin au 30 juin prochain. Le manager londonien fera-t-il un geste pour aider son buteur et le récompenser de sa loyauté ?